Эксперт прокомментировал религиозные протесты в Черногории

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Для Для Черногории стихийные и полустихийные протесты, связанные с наступлением на традиционное православие, вполне естественны, президент этой страны Мило Джуканович отреагировал на акции верующих быстро и жестко, воспользовавшись ограничениями из-за пандемии коронавируса, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Артем Куреев.

Накануне в нескольких городах республики прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви ( СПЦ ) Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован, десятки человек были задержаны.

"Для Черногории стихийные и полустихийные протесты, связанные с наступлением на традиционное православие, вполне естественны, по сути, единого организатора у них нет. Но и оппозиция, и религиозные деятели, и сторонники Джукановича хорошо понимали, что на день очень почитаемого в стране Василия Острожского пройдут многочисленные акции. Джуканович среагировал быстро и жестко, пользуясь введенными в стране ограничениями из-за эпидемии", - заявил эксперт.

По его словам, "арест на 72 часа епископа Иоанникия и еще семи священников - показатель, что Джуканович готов к самой решительной конфронтации с православными иерархами". "Тем более он может прикрыться "карантинными мерами" и явно получил полное одобрение на самые жесткие действия от партнеров по НАТО ", - отметил аналитик.

По прогнозам Куреева, "безусловно, возмущенная оппозиция и верующие продолжат протесты". "Нелепое дело о "попытке государственного переворота" в 2016 году, слушания по которому окончательно завершились как раз год назад, - хороший пример того, чем могут завершиться нынешние протесты. Мило Джуканович уверен в своих силах, в поддержке западных партнеров и будет идти до конца", - считает эксперт.

"Тем более американский Международный институт балканских и ближневосточных исследований уже разработал для черногорского лидера прекрасную концепцию - унию с Ватиканом по образцу грекокатолической церкви. Этот немыслимый для подавляющего большинства черногорских православных план активно обсуждают и балканские СМИ, и прозападное окружение Джукановича, очевидно, полностью забывшее про религиозные традиции своего народа", - обратил внимание Куреев.

Он напомнил, что "Джуканович еще в прошлом году взял уверенный курс на создание автокефальной Черногорской церкви, независимой от Сербской православной церкви, по украинскому сценарию". "Задача ультрапрозападного Джукановича - избавиться от любого влияния Сербской патриархии и добиться контроля над православными иерархами, пользующимися в религиозной Черногории огромным авторитетом", - пояснил эксперт.