Саратовские власти пообещали решить проблему с переполненными автобусами

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Проблема с автобусами, которые в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в Проблема с автобусами, которые в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в Саратове ездят переполненными, будет решена в пятницу, заявил в четверг замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко.

Ранее вице-губернатор Александр Стрелюхин в среду сообщил, что жители на горячую линию правительства области жалуются на работу автобусов, которые ездят "как бочки, селедкой набитые", и потребовал в течение суток исправить ситуацию. Он подчеркнул, что нельзя допускать такой проблематики в выходные, когда многие поедут на дачу.

"В части санитарной обработки автобусов нареканий нет. Поступали обращения от жителей о заполненности маршрутов. Анализ показал, что эта информация обоснована. С завтрашнего дня количество подвижного состава будет увеличено фактически в два раза. Дополнительные автобусы выйдут на маршруты №222, №240, №236, №243", - цитирует слова Козаченко пресс-служба минтранса области.

Уточняется, что эти четыре маршрута пригородных дачных направлений следуют от остановки на улице Радищева по Усть-Курдюмскому шоссе, один - на дачи СГУ, другой - к пансионату "Сокол", третий - в Волжские Дали и село Пристанное, четвертый - в Усть-Курдюм.

Всего в области лабораторно подтверждены 1413 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки. Скончались 27 пациентов с COVID-19, выздоровели 325 человек.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.