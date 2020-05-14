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2020-05-14T21:02
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США не отреагировали на предложение Лаврова о диалоге по Ливии
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РИА Новости

США не отреагировали на предложение Лаврова о диалоге по Ливии

20:54 14.05.2020 (обновлено: 21:02 14.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вашингтон так и не отреагировал на сделанное в декабре главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложение наладить экспертный диалог по урегулированию в Ливии, говорится в комментарии МИД РФ.
"Хотели бы отметить, что еще 10 декабря 2019 года в ходе рабочего визита Лаврова в Вашингтон российской стороной было озвучено предложение о налаживании экспертного диалога с США по всему комплексу тем, представляющих взаимный интерес в целях политического урегулирования ливийского кризиса. Внятной реакции мы не услышали ни тогда, ни после", - говорится в комментарии ведомства.
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Министерство отметило, что Москва не хотела бы считать ответом на эту инициативу российской стороны брифинг госдепартамента США, в ходе которого первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон обвинил РФ в "злонамеренной деятельности по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов" и подрыве политического мирного процесса в Ливии.
Как подчеркнул МИД РФ, этот брифинг "вызывает недоумение не только откровенной предвзятостью обвинений … но и пренебрежением элементарной дипломатической этикой".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияСШАВ мире
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