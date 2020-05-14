США не отреагировали на предложение Лаврова о диалоге по Ливии

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вашингтон так и не отреагировал на сделанное в декабре главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложение наладить экспертный диалог по урегулированию в Ливии , говорится в комментарии МИД РФ

"Хотели бы отметить, что еще 10 декабря 2019 года в ходе рабочего визита Лаврова в Вашингтон российской стороной было озвучено предложение о налаживании экспертного диалога с США по всему комплексу тем, представляющих взаимный интерес в целях политического урегулирования ливийского кризиса. Внятной реакции мы не услышали ни тогда, ни после", - говорится в комментарии ведомства.

Министерство отметило, что Москва не хотела бы считать ответом на эту инициативу российской стороны брифинг госдепартамента США, в ходе которого первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон обвинил РФ в "злонамеренной деятельности по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов" и подрыве политического мирного процесса в Ливии.

Как подчеркнул МИД РФ, этот брифинг "вызывает недоумение не только откровенной предвзятостью обвинений … но и пренебрежением элементарной дипломатической этикой".