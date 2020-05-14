В Саратовской области школьные выпускные проведут онлайн

"Последний звонок и выпускные вечера… из-за сложившейся эпидемиологической ситуации речь не идет об их отмене. В целях сохранения здоровья выпускников, родителей и педагогов и избежания массовых скоплений людей министерством образования области будет рекомендовано муниципалитетам провести праздник "Последний звонок" 29 мая и выпускные вечера - дата зависит от сроков проведения ЕГЭ - в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что школам необходимо обсудить с родителями и учениками проведение этих праздничных мероприятий в различных форматах, таких как флешмобы, челленджи и акции с использованием онлайн-платформ видеоконференцсвязи, а также прямых эфиров и трансляций в социальных сетях.