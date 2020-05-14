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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:52
https://ria.ru/20200514/1571461525.html
В Саратовской области школьные выпускные проведут онлайн
https://cdn24.img.ria.ru/images/155489/54/1554895470_0:44:2890:1669_1036x0_80_0_0_a7382dd6131e3b5f0462a3f6774d65ca.jpg
РИА Новости

В Саратовской области школьные выпускные проведут онлайн

20:51 14.05.2020 (обновлено: 20:52 14.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка на Михайловской набережной в Новосибирске
Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка на Михайловской набережной в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Последний звонок и выпускные в школах Саратовской области в связи с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавируса пройдут в режиме онлайн, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования региона.
Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что ведомство рекомендовало регионам проводить школьные последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме.
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"Последний звонок и выпускные вечера… из-за сложившейся эпидемиологической ситуации речь не идет об их отмене. В целях сохранения здоровья выпускников, родителей и педагогов и избежания массовых скоплений людей министерством образования области будет рекомендовано муниципалитетам провести праздник "Последний звонок" 29 мая и выпускные вечера - дата зависит от сроков проведения ЕГЭ - в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что школам необходимо обсудить с родителями и учениками проведение этих праздничных мероприятий в различных форматах, таких как флешмобы, челленджи и акции с использованием онлайн-платформ видеоконференцсвязи, а также прямых эфиров и трансляций в социальных сетях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбразование - ОбществоОбщество
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