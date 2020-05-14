В Саратовской области школьные выпускные проведут онлайн

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Последний звонок и выпускные в школах Саратовской области в связи с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавируса пройдут в режиме онлайн, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования региона.
Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что ведомство рекомендовало регионам проводить школьные последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме.
"Последний звонок и выпускные вечера… из-за сложившейся эпидемиологической ситуации речь не идет об их отмене. В целях сохранения здоровья выпускников, родителей и педагогов и избежания массовых скоплений людей министерством образования области будет рекомендовано муниципалитетам провести праздник "Последний звонок" 29 мая и выпускные вечера - дата зависит от сроков проведения ЕГЭ - в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что школам необходимо обсудить с родителями и учениками проведение этих праздничных мероприятий в различных форматах, таких как флешмобы, челленджи и акции с использованием онлайн-платформ видеоконференцсвязи, а также прямых эфиров и трансляций в социальных сетях.
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