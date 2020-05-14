Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области выросло до 233

САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Еще 39 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе возросло до 233, сообщил в четверг региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Четырнадцатого мая в Самарской области вылечились 39 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 233 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтверждено 1246 случаев заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
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