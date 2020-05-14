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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:47
https://ria.ru/20200514/1571461288.html
Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области выросло до 233
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451193_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_58cdadbfa0b59e12cdded7abc03abf42.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области выросло до 233

20:47 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Еще 39 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе возросло до 233, сообщил в четверг региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Четырнадцатого мая в Самарской области вылечились 39 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 233 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в Самаре и Тольятти из больниц выписаны 30 человек. Также выздоровели девять человек, которые лечились дома.
Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамараСамарская областьТольяттиОбщество
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