Депутат раскритиковал очереди за выплатами в Саратовской области

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Очереди к управлениям Пенсионного фонда России в Саратовской области для подачи заявлений на единоразовые выплаты на детей от трех до 16 лет возникли из-за бюрократических препон, считает депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР).
Местные СМИ писали, что в Саратове и Балаково у управлений Пенсионного фонда России со вторника ежедневно скапливаются плотные очереди из желающих подать заявление на единоразовые выплаты на детей от трех до 16 лет. Вице-губернатор Александр Стрелюхин в среду потребовал в течение суток решить проблему с очередями. По данным регионального отделения ПФР, за вторник-среду заявления подали 2214 человек, а на четверг записались еще 1458, а часть жителей приходят без предварительной записи.
"В условиях, когда из-за большой нагрузки не работали электронные ресурсы, очень важно было сориентироваться и дать максимально подробные разъяснения людям. А вышло наоборот: не получив информации, жители приходили в учреждения лично задать вопросы специалистам. Из-за бюрократических препон возникали очереди, недопустимые в период инфекционной опасности. Не говоря уже о том, сколько времени и нервов потратили люди", - написал Панков в четверг в своем Telegram-канале.
По его словам, гражданам не смогли сразу предоставить четкий алгоритм действий, а обратившихся по телефонам отделений ПФР "не смогли грамотно проконсультировать". Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все, кто имеет право на выплаты, получил их вовремя и без бюрократических проволочек.
"Уже не первый раз реализация важных для людей инициатив упирается в косность и плохую организацию работы ответственных структур на местах. Очень много жалоб от жителей поступает на действия социальных служб, ответственных за выплаты семьям с детьми в период пандемии", - добавил Панков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно. Минкомсвязь во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта Госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. В среду президент РФ заявил, что портал Госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия.