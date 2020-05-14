Депутат раскритиковал очереди за выплатами в Саратовской области

Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет

Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет

По его словам, гражданам не смогли сразу предоставить четкий алгоритм действий, а обратившихся по телефонам отделений ПФР "не смогли грамотно проконсультировать". Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все, кто имеет право на выплаты, получил их вовремя и без бюрократических проволочек.