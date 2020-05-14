Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1635

АНКАРА, 14 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, общее число заразившихся превысило 144 тысячи, за сутки скончались 55 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1635 новых случаев, всего заразившихся – 144 749. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего умерших - 4007. Вылечились сегодня 2315 пациентов, всего 104 030", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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