Белгородский онкодиспансер готовится к открытию после карантина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Белгородский областной онкологический диспансер готовится к открытию после 15 мая, когда в медучреждении снимут карантин и проведут дезинфекцию, сообщило правительство региона в четверг.

Ранее сообщалось о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин были закрыты хирургическое и радиологическое отделения. Один из медиков впоследствии скончался.

"Онкологический диспансер в ближайшее время вернётся к работе в штатном режиме. В ближайшее время к приёму пациентов будет готово хирургическое отделение №2. Пока там до 15 мая включительно продолжается карантинный режим, после которого будет проведена заключительная дезинфекция, и он вернётся к штатной работе", - говорится в сообщении.

Одновременно откроется и радиологическое отделение. Несмотря на то, что людям предложили ездить на химиотерапию в Курск , ни один не воспользовался этой возможностью, все ожидают открытия отделения в Белгороде , отмечают власти.

"За время карантина, введённого в онкологическом диспансере, региональный департамент здравоохранения не получил ни одной жалобы. Пациенты, которые нуждались в первоочередном оказании специализированной помощи по заболеваниям молочной железы и онкологическим заболевания мягких тканей, получили операционную помощь на базе хирургического отделения №1, расположенного в отдельном корпусе", - информируют власти.

Всего в Белгородской области , по данным на 14 мая, 994 заболевших. Выздоровели 264 человека. Скончались девять человек.