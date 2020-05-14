В Псковской области выявили новый внутрибольничный очаг COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Администрация Администрация Псковской области проведет служебную проверку после выявления нового внутрибольничного очага распространения коронавируса в Госпитале ветеранов войн.

"У нас появился новый очаг в Госпитале ветеранов войн, мы приступаем там к работе, но мы надеемся,... что дальнейшего распространения COVID-инфекции в Госпитале ветеранов войн больше не будет", - сообщила главврач областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева на совещании властей региона с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.

Она не уточнила, сколько зараженных коронавирусом выявлено в этом госпитале и есть ли среди них медработники. По словам Сивачевой, всего в Псковской области семь внутрибольничных очагов. "Прежние, старые очаги… не получили дальнейшего распространения и развития", - отметила медик.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку причин возникновения нового внутрибольничного очага. Он добавил, что в дальнейшем такие проверки будут проводиться при каждой вспышке коронавируса в медучреждениях региона.

"По этому новому очагу абсолютно точно необходимо провести служебную проверку, и я хочу обратить внимание, что если у нас внутрибольничные очаги будут возникать, служебные проверки будут неизбежны… Если результаты проверки будут говорить о халатном отношении со стороны медицинских работников, со стороны главврача, то будем делать соответствующие выводы", - сказал Ведерников.

По данным оперштаба, на четверг в Псковской области подтверждено 368 случаев коронавируса, в среду был 351 случай. Выздоровели 102 человека, восемь скончались.