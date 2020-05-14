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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:54
https://ria.ru/20200514/1571455596.html
В Псковской области выявили новый внутрибольничный очаг COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Псковской области выявили новый внутрибольничный очаг COVID-19

18:54 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Администрация Псковской области проведет служебную проверку после выявления нового внутрибольничного очага распространения коронавируса в Госпитале ветеранов войн.
"У нас появился новый очаг в Госпитале ветеранов войн, мы приступаем там к работе, но мы надеемся,... что дальнейшего распространения COVID-инфекции в Госпитале ветеранов войн больше не будет", - сообщила главврач областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева на совещании властей региона с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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Она не уточнила, сколько зараженных коронавирусом выявлено в этом госпитале и есть ли среди них медработники. По словам Сивачевой, всего в Псковской области семь внутрибольничных очагов. "Прежние, старые очаги… не получили дальнейшего распространения и развития", - отметила медик.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку причин возникновения нового внутрибольничного очага. Он добавил, что в дальнейшем такие проверки будут проводиться при каждой вспышке коронавируса в медучреждениях региона.
"По этому новому очагу абсолютно точно необходимо провести служебную проверку, и я хочу обратить внимание, что если у нас внутрибольничные очаги будут возникать, служебные проверки будут неизбежны… Если результаты проверки будут говорить о халатном отношении со стороны медицинских работников, со стороны главврача, то будем делать соответствующие выводы", - сказал Ведерников.
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По данным оперштаба, на четверг в Псковской области подтверждено 368 случаев коронавируса, в среду был 351 случай. Выздоровели 102 человека, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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