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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-14T18:20
https://ria.ru/20200514/1571451038.html
В инфекционную больницу Сочи доставлена партия масок из КНР
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

В инфекционную больницу Сочи доставлена партия масок из КНР

18:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская маска
Медицинская маска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В инфекционную больницу Сочи доставлена партия в 10 тысяч медицинских масок из КНР. Груз направила администрация китайского города-побратима Вэйхай.
Доставку осуществила организация "Красный крест". Сочи и Вэйхай являются городами-побратимами с 1996 года.
Это ответный жест со стороны Китая. В феврале текущего года, когда в КНР бушевала коронавирусная инфекция, администрация Сочи направила в Китай гуманитарный груз с медицинскими масками.
По словам вице-мэра Сочи Владимира Морозова, гуманитарная помощь демонстрирует сплоченность разных стран мира перед лицом пандемии коронавируса нового типа.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайСочиВ мире
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