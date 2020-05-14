В инфекционную больницу Сочи доставлена партия масок из КНР

МОСКВА, 14 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В инфекционную больницу Сочи доставлена партия в 10 тысяч медицинских масок из КНР. Груз направила администрация китайского города-побратима Вэйхай.
Доставку осуществила организация "Красный крест". Сочи и Вэйхай являются городами-побратимами с 1996 года.
Это ответный жест со стороны Китая. В феврале текущего года, когда в КНР бушевала коронавирусная инфекция, администрация Сочи направила в Китай гуманитарный груз с медицинскими масками.
По словам вице-мэра Сочи Владимира Морозова, гуманитарная помощь демонстрирует сплоченность разных стран мира перед лицом пандемии коронавируса нового типа.