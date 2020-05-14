В Златоусте проверят больницу после жалобы пациентки на грязь и запах

Ранее пациентка местной больницы сообщила в соцсети, что коридоры в медучреждении грязные, чувствуется неприятный запах, "под лестничной площадкой гора мусора, тряпки, посуда и шприцы, капельницы".

"Прокуратурой города будет дана оценка деятельности должностных лиц городской больницы Златоуста на предмет соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской деятельности", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также ведомство оценит размещение, оборудование и эксплуатацию участка по обращению с медицинскими отходами и санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами, поясняется в сообщении.

Прокуратура напоминает, что нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан до 500 рублей; на должностных лиц - до 1 тысячи рублей, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.