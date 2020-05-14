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2020-05-14T17:38
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В Златоусте проверят больницу после жалобы пациентки на грязь и запах
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РИА Новости

В Златоусте проверят больницу после жалобы пациентки на грязь и запах

17:38 14.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в горбольнице Златоуста Челябинской области после жалобы пациентки на антисанитарные условия пребывания, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
Ранее пациентка местной больницы сообщила в соцсети, что коридоры в медучреждении грязные, чувствуется неприятный запах, "под лестничной площадкой гора мусора, тряпки, посуда и шприцы, капельницы".
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"Прокуратурой города будет дана оценка деятельности должностных лиц городской больницы Златоуста на предмет соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской деятельности", - говорится в сообщении прокуратуры.
Также ведомство оценит размещение, оборудование и эксплуатацию участка по обращению с медицинскими отходами и санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами, поясняется в сообщении.
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Прокуратура напоминает, что нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан до 500 рублей; на должностных лиц - до 1 тысячи рублей, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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ЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
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