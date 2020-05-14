Сирийские власти рассказали о ситуации с коронавирусом

Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии

Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии

© Фото : SANA Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии

БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Сирии заявило об изоляции 6781 человека с 5 февраля в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает сирийское государственное агентство САНА

"Количество граждан, размещенных в центрах изоляции с 5 февраля по 14 мая, достигло 6781. Из них выпущены 4224 человека. Продолжают находиться в изоляции 2557 граждан", - сообщает агентство.

Представитель сирийского минздрава Атеф Тавиль пояснил, что 2270 человек из числа тех, кто находится на сегодняшний день в изоляции, - граждане, которые вернулись на родину вывозными рейсами. За последние две недели сирийский национальный авиаперевозчик осуществил 13 таких рейсов.

"Все услуги в центре изоляции бесплатные, включая все необходимые анализы по выявлению коронавируса", - говорится в докладе представителя минздрава.

На сегодняшний день в Сирии подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 29 человек, трое заболевших умерли.

Правительство Сирии ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработал общественный транспорт.