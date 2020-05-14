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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:08
https://ria.ru/20200514/1571444891.html
Сирийские власти рассказали о ситуации с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480437_0:321:3069:2047_1036x0_80_0_0_f1f767622ccdca26264925de2fbf1231.jpg
РИА Новости

Сирийские власти рассказали о ситуации с коронавирусом

17:08 14.05.2020
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© Фото : SANAИзмерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии
© Фото : SANA
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии
БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сирии заявило об изоляции 6781 человека с 5 февраля в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Количество граждан, размещенных в центрах изоляции с 5 февраля по 14 мая, достигло 6781. Из них выпущены 4224 человека. Продолжают находиться в изоляции 2557 граждан", - сообщает агентство.
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Представитель сирийского минздрава Атеф Тавиль пояснил, что 2270 человек из числа тех, кто находится на сегодняшний день в изоляции, - граждане, которые вернулись на родину вывозными рейсами. За последние две недели сирийский национальный авиаперевозчик осуществил 13 таких рейсов.
"Все услуги в центре изоляции бесплатные, включая все необходимые анализы по выявлению коронавируса", - говорится в докладе представителя минздрава.
На сегодняшний день в Сирии подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 29 человек, трое заболевших умерли.
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Правительство Сирии ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработал общественный транспорт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СирияВ мире
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