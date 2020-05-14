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2020-05-14T16:59
https://ria.ru/20200514/1571444297.html
Лавров проведет онлайн-встречу с главами МИД стран Балтийского региона
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_5a84bddb03217d8959a8b26616ac0f65.jpg
РИА Новости

Лавров проведет онлайн-встречу с главами МИД стран Балтийского региона

16:59 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 19 мая, примет участие в онлайн-встрече министров иностранных дел стран-участниц Совета государств Балтийского моря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"19 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередной министерской сессии Совета государств Балтийского моря. Она состоится в формате видеоконференции", - заявила она.
В повестку дня включены вопросы влияния пандемии COVID-19 на региональное сотрудничество, борьбы с трансграничными угрозами, в том числе с организованной преступностью, природоохранных и климатических вызовов, а также развития молодежных контактов.
Кроме того, на встрече предполагается подвести итоги председательства Дании в организации и одобрить новую редакцию уставных документов.
Совет государств Балтийского моря учрежден 5-6 марта 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. В него вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. В 1995 году в состав организации принята Исландия.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваСергей ЛавровЛатвияФинляндияНорвегияВ мире
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