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2020-05-14T18:17
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В МИД предупредили о кризисе в ООН из-за политики США по Ирану
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РИА Новости

В МИД предупредили о кризисе в ООН из-за политики США по Ирану

16:58 14.05.2020 (обновлено: 18:17 14.05.2020)
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© REUTERS / US NAVYВоенные катера Ирана рядом с американским эсминцем Paul Hamilton в Персидском заливе
Военные катера Ирана рядом с американским эсминцем Paul Hamilton в Персидском заливе
© REUTERS / US NAVY
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Действия США, пытающихся продлить оружейное эмбарго и запустить процесс возврата санкций против Ирана, циничны и могут привести к кризису в Совбезе ООН, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон будет добиваться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран. Согласно объяснениям Хука, США, "руководствуясь" резолюцией 2231 СБ ООН, могут запустить так называемый механизм snap back (возврата санкций) против Ирана, который в том числе запрещает снятие ограничений на поставку Тегерану вооружений. При этом ранее Москва и ряд партнеров РФ по Совместному всеобъемлющему плану действий уже заявляли, что США не могут апеллировать к упомянутой резолюции, так как больше уже не являются участником СВПД.
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Рябков, в свою очередь, отметил, что в Москве "фиксируют все то, что говорят американские представители на эту тему".
"Конечно, мы знаем о том, что высокопоставленные представители администрации США смотрят на альтернативы, в том числе те, которые были упомянуты. Но наша позиция предельно ясна: нельзя никому выборочно и крайне фрагментарно выполнять резолюции СБ ООН", - сказал замглавы МИД РФ.
Рябков напомнил, что именно США два года назад вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, и сейчас они "находятся в состоянии грубого нарушения резолюции СБ ООН (2231)", а также "грубо нарушают статью 25 Устава ООН".
"В этой ситуации претендовать на использование механизма (snap back, или "возврата санкций"), который заложен в данную резолюцию, мягко говоря, цинично. Думаю, что эту нашу позицию разделяет подавляющее большинство членов международного сообщества",- заявил Рябков на онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".
"Легкой дороги Вашингтону здесь не будет в любом случае. Хотя вывод о том, что в СБ ООН и в ООН в целом с учетом этой американской непреклонности назревает очередной кризис, с этим выводом, конечно, я могу согласиться", - отметил замглавы МИД РФ.
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