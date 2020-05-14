В МИД предупредили о кризисе в ООН из-за политики США по Ирану

Ранее спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон будет добиваться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран. Согласно объяснениям Хука, США, "руководствуясь" резолюцией 2231 СБ ООН, могут запустить так называемый механизм snap back (возврата санкций) против Ирана, который в том числе запрещает снятие ограничений на поставку Тегерану вооружений. При этом ранее Москва и ряд партнеров РФ по Совместному всеобъемлющему плану действий уже заявляли, что США не могут апеллировать к упомянутой резолюции, так как больше уже не являются участником СВПД.

Рябков, в свою очередь, отметил, что в Москве "фиксируют все то, что говорят американские представители на эту тему".

"Конечно, мы знаем о том, что высокопоставленные представители администрации США смотрят на альтернативы, в том числе те, которые были упомянуты. Но наша позиция предельно ясна: нельзя никому выборочно и крайне фрагментарно выполнять резолюции СБ ООН", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков напомнил, что именно США два года назад вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, и сейчас они "находятся в состоянии грубого нарушения резолюции СБ ООН (2231)", а также "грубо нарушают статью 25 Устава ООН".

"В этой ситуации претендовать на использование механизма (snap back, или "возврата санкций"), который заложен в данную резолюцию, мягко говоря, цинично. Думаю, что эту нашу позицию разделяет подавляющее большинство членов международного сообщества",- заявил Рябков на онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом " Валдай ".