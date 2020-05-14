Космонавты вернулись к части тренировок в ЦПК после самоизоляции

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) частично возобновил тренировки космонавтов, приостановленные в связи с самоизоляцией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
"График тренировок космонавтов составлен с учетом минимального привлечения инструкторского состава и соблюдением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.
Так, космонавт Александр Мисуркин провел тренировки по ручному управляемому спуску на малой центрифуге, а вслед за ним Олег Артемьев провел тренировку по ручной стыковке грузового корабля.
"Рад продолжить тренировки и рад, что мы их возобновили", - приводятся в сообщении на сайте госкорпорации слова Мисуркина.