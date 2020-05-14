Космонавты вернулись к части тренировок в ЦПК после самоизоляции

"График тренировок космонавтов составлен с учетом минимального привлечения инструкторского состава и соблюдением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

"Рад продолжить тренировки и рад, что мы их возобновили", - приводятся в сообщении на сайте госкорпорации слова Мисуркина.