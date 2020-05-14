Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T16:46
https://ria.ru/20200514/1571443066.html
Космонавты вернулись к части тренировок в ЦПК после самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564976587_0:0:2024:1138_1036x0_80_0_0_5a58a03ee99ac488e7818c698122c65f.jpg
РИА Новости

Космонавты вернулись к части тренировок в ЦПК после самоизоляции

16:46 14.05.2020
1251
© РИА Новости / Григорий СысоевКосмонавт Роскосмоса Николай Тихонов
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) частично возобновил тренировки космонавтов, приостановленные в связи с самоизоляцией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
"График тренировок космонавтов составлен с учетом минимального привлечения инструкторского состава и соблюдением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.
Так, космонавт Александр Мисуркин провел тренировки по ручному управляемому спуску на малой центрифуге, а вслед за ним Олег Артемьев провел тренировку по ручной стыковке грузового корабля.
"Рад продолжить тренировки и рад, что мы их возобновили", - приводятся в сообщении на сайте госкорпорации слова Мисуркина.
Международная космическая станция
29 апреля, 14:50Хочу стать космонавтом
Российский космонавт рассказал, как себя чувствует плесень на МКС
601000
Обсудить 0
Олег АртемьевАлександр МисуркинЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Так художник представил себе то, как взаимодействуют нейтрино сверхвысоких энергий и молекулы воды
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты
Употребление алкоголя
Ученый предрек "волну алкоголизации" в России после самоизоляции
Старт космического корабля Восток-1
Ученый рассказал, как СССР впервые в мире вывел корабль на орбиту
Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке места на "Союзе"
Кадр из фильма Аватар
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
Снегопад в Мурманске. 14 мая 2020
Мощный снегопад обрушился на Мурманскую область
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин анонсировал строительство биотехнологического кампуса
Спутник Метеор-М
Спутник "Метеор-М" возобновил работу после удара микрометеороида
Сотрудник полиции
В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Роскомнадзор изучает материалы NYT и FT о жертвах коронавируса в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Центральный банк России
Азиатско-Тихоокеанский банк доказал эффективность, заявили в ЦБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
Лента новостейМолния