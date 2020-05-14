В Подмосковье соцработникам госучреждений доплатят по десять тысяч рублей

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Социальным работникам государственных учреждений в Подмосковье и специалистам центров занятости будут начислены региональные доплаты за апрель и май, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
"Еще у нас принято решение о региональной доплате социальным работникам государственных учреждений за апрель и май по 10 тысяч рублей, также специалистам центров занятости. Сегодня наши сотрудники должны оказывать жителям все необходимые услуги", - сказала Фаевская в ходе пресс-конференции, посвященной дополнительным мерам соцподдержки жителей региона в период пандемии коронавируса.
Она напомнила, что на федеральном уровне также принято решение о ведении доплат для работников стационарных учреждений региона.
"У нас их 81, работают там почти 9 тысяч человек. И в зависимости от категории – врачи, социальные работники, младший персонал, технический – по поручению президента такие выплаты с 15 апреля по 15 июля установят. Здесь мы ждем федеральных документов", - рассказала Фаевская.
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