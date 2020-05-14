В Подмосковье соцработникам госучреждений доплатят по десять тысяч рублей

Она напомнила, что на федеральном уровне также принято решение о ведении доплат для работников стационарных учреждений региона.

"У нас их 81, работают там почти 9 тысяч человек. И в зависимости от категории – врачи, социальные работники, младший персонал, технический – по поручению президента такие выплаты с 15 апреля по 15 июля установят. Здесь мы ждем федеральных документов", - рассказала Фаевская.