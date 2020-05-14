В Москве электронный мониторинг выявил около 47 тысяч нарушений карантина

"ИТ-решения помогают городу оперативно выявлять и пресекать случаи, когда инфицированный человек нарушает карантин и подвергает риску заражения других горожан. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения, уже удалось зафиксировать порядка 47 тысяч случаев нарушения режима изоляции",- рассказали в пресс-службе.