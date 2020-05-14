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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:38
https://ria.ru/20200514/1571442439.html
В Москве электронный мониторинг выявил около 47 тысяч нарушений карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Москве электронный мониторинг выявил около 47 тысяч нарушений карантина

16:38 14.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения в Москве удалось зафиксировать уже порядка 47 тысяч случаев нарушения режима обязательной изоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
В департаменте напомнили, что соблюдение режима изоляции для людей, больных коронавирусом, которые лечатся на дому, людей с симптомами ОРВИ и проживающих с ними лиц, контролируется с помощью технологий электронного мониторинга местоположения – городской системы видеонаблюдения и сервиса "Социальный мониторинг".
"ИТ-решения помогают городу оперативно выявлять и пресекать случаи, когда инфицированный человек нарушает карантин и подвергает риску заражения других горожан. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения, уже удалось зафиксировать порядка 47 тысяч случаев нарушения режима изоляции",- рассказали в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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