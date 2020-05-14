В Москве электронный мониторинг выявил около 47 тысяч нарушений карантина

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения в Москве удалось зафиксировать уже порядка 47 тысяч случаев нарушения режима обязательной изоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
В департаменте напомнили, что соблюдение режима изоляции для людей, больных коронавирусом, которые лечатся на дому, людей с симптомами ОРВИ и проживающих с ними лиц, контролируется с помощью технологий электронного мониторинга местоположения – городской системы видеонаблюдения и сервиса "Социальный мониторинг".
"ИТ-решения помогают городу оперативно выявлять и пресекать случаи, когда инфицированный человек нарушает карантин и подвергает риску заражения других горожан. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения, уже удалось зафиксировать порядка 47 тысяч случаев нарушения режима изоляции",- рассказали в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.