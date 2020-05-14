Руденя: нужно сохранить позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере

ТВЕРЬ, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о необходимости сохранить в этом году позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере.
"Несмотря на существенные расходы в 2020 году на противодействие распространению коронавирусной инфекции необходимо сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере нашего региона", - сказал глава региона на заседании областного правительства, первым вопросом повестки дня которого стало рассмотрение отчета об исполнении бюджета области в прошлом году.
В пресс-службе напомнили, что прошлый год область завершила с профицитом бюджета, который превысил 4,1 миллиарда рублей. Основные направления расходов в 2019 году, как и годом ранее, были связаны с развитием образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также дорожного и транспортного комплекса Верхневолжья. На эти цели было направлено 74% всех бюджетных средств — 46 миллиардов рублей.
Губернатор отметил, что в прошлом году началась активная реализация национальных проектов. В Тверской области на решение поставленных в нацпроектах задач были направлены 8,6 миллиардов рублей. "Ключевыми приоритетами здесь являлись поддержка семьи и демография, формирование сети безопасных и качественных автомобильных дорог, развитие медицинской помощи населению", — сказал Руденя.
По итогам прошлого года проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения, отремонтировано 182 школы, 34 детских сада, приобретены 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведены 356 километров региональных и муниципальных дорог.
В 2019 году на 69% больше, чем в 2018 году возросла поддержка муниципалитетов из областного бюджета. Общий объём средств поддержки составил около 7,3 миллиарда рублей.