Руденя: нужно сохранить позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере

"Несмотря на существенные расходы в 2020 году на противодействие распространению коронавирусной инфекции необходимо сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере нашего региона", - сказал глава региона на заседании областного правительства, первым вопросом повестки дня которого стало рассмотрение отчета об исполнении бюджета области в прошлом году.

В пресс-службе напомнили, что прошлый год область завершила с профицитом бюджета, который превысил 4,1 миллиарда рублей. Основные направления расходов в 2019 году, как и годом ранее, были связаны с развитием образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также дорожного и транспортного комплекса Верхневолжья. На эти цели было направлено 74% всех бюджетных средств — 46 миллиардов рублей.