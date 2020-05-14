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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:04
https://ria.ru/20200514/1571441817.html
Вывозной рейс из Гоа вылетел в Ростов и Москву
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РИА Новости

Вывозной рейс из Гоа вылетел в Ростов и Москву

16:30 14.05.2020 (обновлено: 17:04 14.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Гоа вылетел в Ростов и Москву, сообщает Минтранс РФ в Twitter.
"Рейс "России" 6884 Гоа – Ростов – Москва вылетел в 15.06 мск. 426 пассажиров", - говорится в сообщении.
Расчётное время прибытия в Ростов – 21.10 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГоаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)МоскваРостовШереметьево (аэропорт)В мире
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