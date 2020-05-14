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2020-05-14T16:18
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Фальков заявил о необходимости в кадрах в области генетики
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РИА Новости

Фальков заявил о необходимости в кадрах в области генетики

16:18 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки обеспечить массовую подготовку высококвалифицированных кадров в области генетических исследований, в рамках этого в России будет запущена программа по поддержке генетических исследований, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Для нас принципиально важно в короткие сроки обеспечить массовую подготовку высококвалифицированных кадров в области генетики. При этом следует отметить, что на каждом уровне образования есть свои сложности. В средней школе это недостаточная подготовка учителей и отсутствие приборной базы, недостает добротных и понятных методических материалов по современной генетике, в том числе для практических занятий. Необходимо развернуть производство отечественных наборов для постановки простейших научных экспериментов", - доложил Фальков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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По его словам, сегодня генетические технологии становится повседневной практикой в медицине, сельском хозяйстве и других областях, поэтому так важен вопрос кадрового обеспечения развития соответствующих исследований.
Фальков считает, что эффективными могут стать, в частности, программы полевого обучения основам генетики, селекции и сопутствующих технологий для школьников на основе материально-технической и интеллектуальной базы университетов, а также привлечение учащихся к экспериментальным программам по восстановлению и поддержанию нарушенных экосистем.
"Все это - хорошие способы заинтересовать школьников современными генетическими технологиями, привлечь внимание к экологии", - добавил министр.
По его словам, необходимо сделать и так, чтобы магистранты и аспиранты имели возможность полноценно работать в составе исследовательских коллективов. Также Фальков обратил внимание на важность поддержки молодых ученых, добавив, что 231 проект в области генетики уже получил поддержку на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках реализуемой программы Российского научного фонда.
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"Ещё одной формой поддержки сквозной интеграции от студента до учёного, от образования до научных исследований будет новая программа научного лидерства. Исследовательские задачи при этом будут ставиться исключительно на стыке нескольких дисциплин в целях развития генетических технологий и генетики. Результаты отбора первых программ мы планируем получить не позднее сентября этого года", - сказал Фальков.
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Валерий ФальковРоссийский научный фондВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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