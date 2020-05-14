Фальков заявил о необходимости в кадрах в области генетики

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки обеспечить массовую подготовку высококвалифицированных кадров в области генетических исследований, в рамках этого в России будет запущена программа по поддержке генетических исследований, заявил глава Минобрнауки РФ Необходимо в короткие сроки обеспечить массовую подготовку высококвалифицированных кадров в области генетических исследований, в рамках этого в России будет запущена программа по поддержке генетических исследований, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков

"Для нас принципиально важно в короткие сроки обеспечить массовую подготовку высококвалифицированных кадров в области генетики. При этом следует отметить, что на каждом уровне образования есть свои сложности. В средней школе это недостаточная подготовка учителей и отсутствие приборной базы, недостает добротных и понятных методических материалов по современной генетике, в том числе для практических занятий. Необходимо развернуть производство отечественных наборов для постановки простейших научных экспериментов", - доложил Фальков на совещании у президента РФ Владимира Путина

По его словам, сегодня генетические технологии становится повседневной практикой в медицине, сельском хозяйстве и других областях, поэтому так важен вопрос кадрового обеспечения развития соответствующих исследований.

Фальков считает, что эффективными могут стать, в частности, программы полевого обучения основам генетики, селекции и сопутствующих технологий для школьников на основе материально-технической и интеллектуальной базы университетов, а также привлечение учащихся к экспериментальным программам по восстановлению и поддержанию нарушенных экосистем.

"Все это - хорошие способы заинтересовать школьников современными генетическими технологиями, привлечь внимание к экологии", - добавил министр.

По его словам, необходимо сделать и так, чтобы магистранты и аспиранты имели возможность полноценно работать в составе исследовательских коллективов. Также Фальков обратил внимание на важность поддержки молодых ученых, добавив, что 231 проект в области генетики уже получил поддержку на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках реализуемой программы Российского научного фонда