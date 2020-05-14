В Армении подготовили около двух тысяч койкомест на фоне COVID-19

ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Около 2 тысяч койкомест, в том числе 189 реанимационных, подготовлены в Армении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сказал в четверг на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
"У нас подготовлены около двух тысяч койкомест, из них 189 – реанимационных. В нашем распоряжении есть 100 интубационных аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых в данный момент используются шесть. Есть еще 100 аппаратов искусственного дыхания, используемых в доинтубационный период", - сказал Авинян. По его словам, пока этого потенциала более чем достаточно.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациента, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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