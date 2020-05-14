В Армении подготовили около двух тысяч койкомест на фоне COVID-19

"У нас подготовлены около двух тысяч койкомест, из них 189 – реанимационных. В нашем распоряжении есть 100 интубационных аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых в данный момент используются шесть. Есть еще 100 аппаратов искусственного дыхания, используемых в доинтубационный период", - сказал Авинян. По его словам, пока этого потенциала более чем достаточно.