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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:13
https://ria.ru/20200514/1571440710.html
В Армении подготовили около двух тысяч койкомест на фоне COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

В Армении подготовили около двух тысяч койкомест на фоне COVID-19

16:13 14.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Около 2 тысяч койкомест, в том числе 189 реанимационных, подготовлены в Армении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сказал в четверг на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
"У нас подготовлены около двух тысяч койкомест, из них 189 – реанимационных. В нашем распоряжении есть 100 интубационных аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых в данный момент используются шесть. Есть еще 100 аппаратов искусственного дыхания, используемых в доинтубационный период", - сказал Авинян. По его словам, пока этого потенциала более чем достаточно.
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В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациента, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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