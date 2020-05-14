В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой

САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Депутат Ульяновской городской думы Денис Хлыстун использовал в своем предвыборном ролике бензопилу, так как видео было записано в момент весенней обрезки деревьев во дворах жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения " Депутат Ульяновской городской думы Денис Хлыстун использовал в своем предвыборном ролике бензопилу, так как видео было записано в момент весенней обрезки деревьев во дворах жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения " Единой России ".

Ранее на сайте, посвященном праймериз "Единой России", Хлыстун опубликовал свое видеообращение к гражданам, в котором заявил, что "обещать ничего" не будет, а будет "просто работать на благо" избирателей. После этих слов депутат кладет на плечо бензопилу. Ролик также распространили местные СМИ, читатели которых предположили, что Хлыстун таким образом пообещал "ничего не делать и пилить бюджет".

"Если речь о конкретном ролике Дениса Хлыстуна, то ролик был записан в момент весенней обрезки деревьев во дворах жилых домов, могу предположить, что именно поэтому кандидат посчитал уместным наличие пилы в кадре. Хорошая это идея или не очень, скажут избиратели, которые будут голосовать за кандидатов по данному округу", - процитировали в пресс-службе секретаря ульяновского реготделения "Единой России" Василия Гвоздева.

По словам Гвоздева, участники предварительного голосования впервые снимают и размещают свои предвыборные ролики. "Условия самоизоляции и ограничения по проведению массовых мероприятий подсказали такой формат знакомства избирателей с будущими кандидатами от партии на предстоящих выборах в Ульяновскую городскую думу… Конечно, кандидаты стремятся привлечь внимание избирателей, в этом и суть выборных кампаний. При этом цензура видеообращений кандидатов не осуществляется", - подчеркнул Гвоздев.

Хлыстун на своей странице в социальной сети " Вконтакте " написал, что ролик был снят "с небольшой сатирой и сарказмом", его поймут жители округа, "владеющие ситуацией".