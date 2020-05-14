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2020-05-14T15:29
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В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
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РИА Новости

В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой

15:18 14.05.2020 (обновлено: 15:29 14.05.2020)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовБензопила
Бензопила
© РИА Новости / Константин Чалабов
Бензопила. Архивное фото
САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Депутат Ульяновской городской думы Денис Хлыстун использовал в своем предвыборном ролике бензопилу, так как видео было записано в момент весенней обрезки деревьев во дворах жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения "Единой России".
Ранее на сайте, посвященном праймериз "Единой России", Хлыстун опубликовал свое видеообращение к гражданам, в котором заявил, что "обещать ничего" не будет, а будет "просто работать на благо" избирателей. После этих слов депутат кладет на плечо бензопилу. Ролик также распространили местные СМИ, читатели которых предположили, что Хлыстун таким образом пообещал "ничего не делать и пилить бюджет".
"Если речь о конкретном ролике Дениса Хлыстуна, то ролик был записан в момент весенней обрезки деревьев во дворах жилых домов, могу предположить, что именно поэтому кандидат посчитал уместным наличие пилы в кадре. Хорошая это идея или не очень, скажут избиратели, которые будут голосовать за кандидатов по данному округу", - процитировали в пресс-службе секретаря ульяновского реготделения "Единой России" Василия Гвоздева.
По словам Гвоздева, участники предварительного голосования впервые снимают и размещают свои предвыборные ролики. "Условия самоизоляции и ограничения по проведению массовых мероприятий подсказали такой формат знакомства избирателей с будущими кандидатами от партии на предстоящих выборах в Ульяновскую городскую думу… Конечно, кандидаты стремятся привлечь внимание избирателей, в этом и суть выборных кампаний. При этом цензура видеообращений кандидатов не осуществляется", - подчеркнул Гвоздев.
Хлыстун на своей странице в социальной сети "Вконтакте" написал, что ролик был снят "с небольшой сатирой и сарказмом", его поймут жители округа, "владеющие ситуацией".
Электронные праймериз "Единой России" пройдут с 25 по 31 мая. Выборы в Ульяновскую городскую думу запланированы на 13 сентября.
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2 мая, 14:41
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