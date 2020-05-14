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Религия и мировоззрение
2020-05-14T15:25
https://ria.ru/20200514/1571436029.html
В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571357617_64:0:638:323_1036x0_80_0_0_c477515bb6b87b39d16dc6e6f8f0f91e.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей

15:15 14.05.2020 (обновлено: 15:25 14.05.2020)
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© Фото : СПЦЕпископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия во время праздничного митинга в честь чудотворца Василия Острожского
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия во время праздничного митинга в честь чудотворца Василия Острожского
© Фото : СПЦ
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия во время праздничного митинга в честь чудотворца Василия Острожского
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь полностью поддерживает призыв Сербской церкви и Епископского совета Черногории к скорейшему освобождению епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, задержанных черногорской полицией, в РПЦ также встревожены информацией об унизительном обращении с духовенством, заявил в четверг РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Священнослужители Сербской православной церкви были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. В среду из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
"Русская православная церковь глубоко встревожена известием об аресте черногорской полицией на трое суток епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, а также поступающей информацией об унизительном обращении с православными священнослужителями", - сообщил митрополит Иларион.
Он отметил, что патриарх Сербский Ириней, Синод Сербской православной церкви и Епископский совет Черногории "выступили с призывом к скорейшему освобождению задержанных". "Мы полностью поддерживаем этот призыв, как и призыв к конструктивному диалогу между властями Черногории и священноначалием Православной церкви в данной стране", - подчеркнул митрополит Иларион.
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По его словам, лишь такой диалог поможет восстановить в обществе гражданский мир и согласие, которые были нарушены "целой чередой проявлений недружественного отношения" к Сербской церкви.
Представитель РПЦ напомнил, в частности, о принятии Скупщиной Черногории в конце прошлого года закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который, по словам митрополит Илариона, является "несомненно дискриминационным". Надлежащая оценка этому закону со стороны Русской церкви, добавил он, была незамедлительно дана в Патриаршем и Синодальном послании в связи с ситуацией в Черногории.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧерногория
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