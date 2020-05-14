В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение

"По Златоусту. Не удалось установить источник занесения инфекции. Очагом стало онкологическое отделение больницы, где сначала были диагностированы два пациента с пневмонией. А затем несоблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий, прежде всего, персоналом больницы привело к тому, что инфекция разнеслась абсолютно по всем отделениям, включая хирургию, гинекологию и урологию", - сказала Гехт журналистам.