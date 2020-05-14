В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Очагом заражения коронавирусом в горбольнице №1 Златоуста Челябинской области, где заболели более 100 человек, стало онкологическое отделение, сообщила в четверг первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
В апреле сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. Губернатор области Алексей Текслер 24 апреля сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Позже число заболевших увеличилось до 122, из них 63 - сотрудники больницы.
"По Златоусту. Не удалось установить источник занесения инфекции. Очагом стало онкологическое отделение больницы, где сначала были диагностированы два пациента с пневмонией. А затем несоблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий, прежде всего, персоналом больницы привело к тому, что инфекция разнеслась абсолютно по всем отделениям, включая хирургию, гинекологию и урологию", - сказала Гехт журналистам.
С персоналом больницы эпидемиологами и инфекционистами проведена "соответствующая работа", добавила она. По словам Гехт, данная ситуация должна стать хорошим уроком для Златоуста в части оказания помощи в условиях пандемии.
По данным минздрава региона, на 14 мая в области подтверждены 1438 случаев заражения COVID-19 (на 105 больше, чем днем ранее). В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.