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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:37
https://ria.ru/20200514/1571433210.html
Ученые исследуют течение коронавируса у детей и подростков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728460_0:171:3031:1876_1036x0_80_0_0_aae45d5a45615ef44413af5f12355395.jpg
РИА Новости

Ученые исследуют течение коронавируса у детей и подростков

14:37 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Ученые клиники Гамбургcкого университета приступают к исследованию течения коронавирусной инфекции COVID-19 у детей и подростков, в исследовании примут участие около 6 тысяч человек, сообщила в четверг директор поликлиники детско-подростковой медицины Аня Мунтау, которая будет руководить работой.
Ученые хотят определить, как часто и насколько серьезно дети и подростки болеют COVID-19. По их замыслу, это должно помочь выработать более точные методы лечения детей и подростков с коронавирусом, а также результаты исследования могут быть полезны политикам при их работе по борьбе с эпидемией. Помимо университетской клиники Гамбург-Эппендорф в исследовании будут участвовать другие гамбургские клиники. Ученые будут работать с 6 тысячами детьми и подростками - с симптомами и без симптомов COVID-19, здоровых и с хроническим болезнями, лечащимися амбулаторно и стационарно.
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"Нам нужны ответы на следующие вопросы: как много детей уже имеют антитела, как много детей вообще проявляют симптомы и у скольких детей болезнь протекает тяжело", - заявила Мунтау на пресс-конференции в Гамбурге, которую транслировали немецкие телеканалы.
Первый этап исследования - скрининговая фаза, определение частоты заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков. Этот этап будет длиться шесть недель - детей будут тестировать на наличие болезни в поликлинике детско-подростковой медицины.
Мунтау поясняла, что тесты проводятся семь дней в неделю, позитивные результаты сразу сообщаются родителям и врачи приступают к лечению детей, "иначе у родителей было бы меньше интереса позволять детям участвовать в этом исследовании". На этом этапе будут сравниваться данные здоровых детей и детей группы риска (дети с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, нарушенным обменом веществ, нейродегенеративными болезнями, детей с пересаженными органами или переживших трансплантацию стволовых клеток).
Во второй фазе участвуют дети, который показали позитивный тест на коронавирус SARS-CoV-2. Этот этап продлится полгода. Ученые надеются определить, какие иммунные и биохимические последствия вызывает коронавирус у детей, и выявить тех детей с хроническими заболеваниями, кто подвержен наибольшему риску, в том числе "на генетическом уровне", заявил Мунтау.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гамбург (город)ГерманияВ мире
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