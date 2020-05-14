Ученые исследуют течение коронавируса у детей и подростков

БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Ученые клиники Гамбургcкого университета приступают к исследованию течения коронавирусной инфекции Ученые клиники Гамбургcкого университета приступают к исследованию течения коронавирусной инфекции COVID-19 у детей и подростков, в исследовании примут участие около 6 тысяч человек, сообщила в четверг директор поликлиники детско-подростковой медицины Аня Мунтау, которая будет руководить работой.

Ученые хотят определить, как часто и насколько серьезно дети и подростки болеют COVID-19. По их замыслу, это должно помочь выработать более точные методы лечения детей и подростков с коронавирусом, а также результаты исследования могут быть полезны политикам при их работе по борьбе с эпидемией. Помимо университетской клиники Гамбург-Эппендорф в исследовании будут участвовать другие гамбургские клиники. Ученые будут работать с 6 тысячами детьми и подростками - с симптомами и без симптомов COVID-19, здоровых и с хроническим болезнями, лечащимися амбулаторно и стационарно.

"Нам нужны ответы на следующие вопросы: как много детей уже имеют антитела, как много детей вообще проявляют симптомы и у скольких детей болезнь протекает тяжело", - заявила Мунтау на пресс-конференции в Гамбурге , которую транслировали немецкие телеканалы.

Первый этап исследования - скрининговая фаза, определение частоты заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков. Этот этап будет длиться шесть недель - детей будут тестировать на наличие болезни в поликлинике детско-подростковой медицины.

Мунтау поясняла, что тесты проводятся семь дней в неделю, позитивные результаты сразу сообщаются родителям и врачи приступают к лечению детей, "иначе у родителей было бы меньше интереса позволять детям участвовать в этом исследовании". На этом этапе будут сравниваться данные здоровых детей и детей группы риска (дети с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, нарушенным обменом веществ, нейродегенеративными болезнями, детей с пересаженными органами или переживших трансплантацию стволовых клеток).

Во второй фазе участвуют дети, который показали позитивный тест на коронавирус SARS-CoV-2. Этот этап продлится полгода. Ученые надеются определить, какие иммунные и биохимические последствия вызывает коронавирус у детей, и выявить тех детей с хроническими заболеваниями, кто подвержен наибольшему риску, в том числе "на генетическом уровне", заявил Мунтау.