На Сахалине женщина с подозрением на COVID-19 сбежала из госпиталя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая – РИА Новости. Решением суда сбежавшую из инфекционного госпиталя на Сахалине женщину с подозрением на коронавирус принудительно вернули в медучреждение, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, уроженка Закарпатской области прилетела на Сахалин из Украины 13 мая. Во время обязательного осмотра в аэропорту Южно-Сахалинска у пассажирки медики выявили симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие COVID-19. Ее отправили в инфекционное отделение Долинской ЦРБ, однако там пациентка выбила входную дверь и самовольно покинула учреждение, говорится в сообщении.
О случившемся сотрудники инфекционного отделения сообщили в полицию, и вскоре женщину нашли в одной из квартир дома в Долинске, куда ее впустили дети хозяев жилья. "Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, хотя медицинское обследование пройдено гражданкой К. не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.
"Долинский городской суд Сахалинской области 13 мая 2020 года удовлетворил административный иск заместителя главного санитарного врача по Долинскому району, который просил принудительно поместить сбежавшую гражданку К. под медицинское наблюдение", - добавили в управлении Роспотребнадзора.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
По решению суда женщине предстоит провести в больнице две недели (при отсутствии клинических проявлений болезни) и за это время получить два отрицательных текста на коронавирус.
По данным оперштаба, на Сахалине официально подтверждены 46 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек выздоровели, 21 пациент продолжает лечение в медучреждении. По информации Роспотребнадзора, 80% инфицированных составляют приезжие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.