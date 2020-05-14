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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:18
https://ria.ru/20200514/1571432142.html
На Сахалине женщина с подозрением на COVID-19 сбежала из госпиталя
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383183_0:0:3116:1753_1036x0_80_0_0_d1cb57976253e416d271373f482e025b.jpg
РИА Новости

На Сахалине женщина с подозрением на COVID-19 сбежала из госпиталя

14:18 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая – РИА Новости. Решением суда сбежавшую из инфекционного госпиталя на Сахалине женщину с подозрением на коронавирус принудительно вернули в медучреждение, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, уроженка Закарпатской области прилетела на Сахалин из Украины 13 мая. Во время обязательного осмотра в аэропорту Южно-Сахалинска у пассажирки медики выявили симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие COVID-19. Ее отправили в инфекционное отделение Долинской ЦРБ, однако там пациентка выбила входную дверь и самовольно покинула учреждение, говорится в сообщении.
О случившемся сотрудники инфекционного отделения сообщили в полицию, и вскоре женщину нашли в одной из квартир дома в Долинске, куда ее впустили дети хозяев жилья. "Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, хотя медицинское обследование пройдено гражданкой К. не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.
"Долинский городской суд Сахалинской области 13 мая 2020 года удовлетворил административный иск заместителя главного санитарного врача по Долинскому району, который просил принудительно поместить сбежавшую гражданку К. под медицинское наблюдение", - добавили в управлении Роспотребнадзора.
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По решению суда женщине предстоит провести в больнице две недели (при отсутствии клинических проявлений болезни) и за это время получить два отрицательных текста на коронавирус.
По данным оперштаба, на Сахалине официально подтверждены 46 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек выздоровели, 21 пациент продолжает лечение в медучреждении. По информации Роспотребнадзора, 80% инфицированных составляют приезжие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Закарпатская областьЮжно-СахалинскУкраинаПроисшествия
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