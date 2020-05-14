Пермские власти объяснили рост числа заболевших COVID-19

ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Увеличение числа заразившихся коронавирусом в Пермском крае в последнее время связано с повышенной активностью пермяков в конце апреля и майские праздники, а также снижением общей бдительности, сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.
По данным ведомства, суточный прирост инфицированных COVID с 5 по 12 мая составлял от восьми до 28 человек. В последние два дня, 13 и 14 мая, этот показатель превысил 40.
"В сегодняшней статистике – 42 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Убежден, что с учётом инкубационного периода, это связано с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период неблагополучной эпидемической ситуации", - цитирует Камкина сайт губернатора края. Замминистра отметил, что с 26 по 30 апреля средний индекс самоизоляции в Перми составлял 2,4 балла, это свидетельствовало о большом количестве людей на улицах.
Представитель минздрава напомнил, что в регионе сохраняется режим самоизоляции, поэтому жителям необходимо максимально ограничивать социальные контакты, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. "Эти меры помогут снизить прирост заболеваемости", — добавил представитель ведомства.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 871, выздоровели 475 пациентов, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей. Случаи инфицирования зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях Пермского края.
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