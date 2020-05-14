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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:16
https://ria.ru/20200514/1571432042.html
Пермские власти объяснили рост числа заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383183_0:0:3116:1753_1036x0_80_0_0_d1cb57976253e416d271373f482e025b.jpg
РИА Новости

Пермские власти объяснили рост числа заболевших COVID-19

14:16 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Увеличение числа заразившихся коронавирусом в Пермском крае в последнее время связано с повышенной активностью пермяков в конце апреля и майские праздники, а также снижением общей бдительности, сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.
По данным ведомства, суточный прирост инфицированных COVID с 5 по 12 мая составлял от восьми до 28 человек. В последние два дня, 13 и 14 мая, этот показатель превысил 40.
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"В сегодняшней статистике – 42 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Убежден, что с учётом инкубационного периода, это связано с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период неблагополучной эпидемической ситуации", - цитирует Камкина сайт губернатора края. Замминистра отметил, что с 26 по 30 апреля средний индекс самоизоляции в Перми составлял 2,4 балла, это свидетельствовало о большом количестве людей на улицах.
Представитель минздрава напомнил, что в регионе сохраняется режим самоизоляции, поэтому жителям необходимо максимально ограничивать социальные контакты, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. "Эти меры помогут снизить прирост заболеваемости", — добавил представитель ведомства.
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По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 871, выздоровели 475 пациентов, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей. Случаи инфицирования зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях Пермского края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПермьПермский край
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