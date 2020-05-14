Путин призвал оперативно конвертировать научные заделы в продукцию

"Генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан. Формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал, в том числе, по масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомными и космическими проектами 20 века", - сказал президент РФ.

"Не просто создать научные заделы, а конвертировать их и причем как можно быстрее в практические результаты, в реальные технологию, конкурентную и в России, и в мире продукцию", - добавил он.