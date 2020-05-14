Путин призвал оперативно конвертировать научные заделы в продукцию

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Научные заделы должны быть оперативно конвертированы в конкурентную продукцию, они сопоставимы с атомными и космическими проектами 20 века, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
"Генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан. Формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал, в том числе, по масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомными и космическими проектами 20 века", - сказал президент РФ.
"Не просто создать научные заделы, а конвертировать их и причем как можно быстрее в практические результаты, в реальные технологию, конкурентную и в России, и в мире продукцию", - добавил он.
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