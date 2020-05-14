Румас рассчитывает на скорое возобновление переговоров с Мишустиным

МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Премьер Белоруссии Сергей Румас рассчитывает, что переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным по вопросам двусторонней повестки Минска и Москвы, которые были отложены из-за болезни премьера РФ, возобновятся в скором времени.
Премьер-министр России проходит лечение от коронавирусной инфекции в одной из больниц, принимает участие в совещаниях по видеосвязи.
Как передает Sputnik Беларусь, Румас по итогам доклада у белорусского лидера Александра Лукашенко, в частности, сообщил, что ранее были запланированы его переговоры с Мишустиным, на которых планировалось обсудить вопросы двусторонней повестки, однако "их пришлось отложить из-за болезни российского коллеги".
"Глава белорусского правительства выразил надежду, что переговоры возобновятся в ближайшее время", - говорится в сообщении агентства.
При этом Румас признал, что в целом вести переговорный процесс по видеосвязи несколько сложнее, чем обычно, но постепенно к такому формату все больше привыкаешь. Например, недавнее заседание белорусского правительства проходило также дистанционно.
Ранее, в марте и апреле, Мишустин и Румас провели несколько раундов телефонных переговоров, обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества Москвы и Минска. В том числе обсуждалась стоимость российского газа для республики с учетом "динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке", сообщал белорусский Совмин.