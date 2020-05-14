В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Свыше 21 тысячи подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, за это же время скончались более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, число новых случаев заражения составило 21 030. Жертвами коронавируса за это время стали 1763 человека. Днем ранее сообщалось о 21 495 случаях заболевания и 1674 смертей среди пациентов с COVID-19, выявленных за сутки.
Всего, согласно данным университета, в стране зарегистрировано более 1,39 миллиона заражений и свыше 84 136 летальных случаев.
Ранее специалисты Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон предположили, что число жертв коронавируса в США достигнет к началу августа 147 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.