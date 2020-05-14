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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:03
https://ria.ru/20200514/1571431066.html
В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570097366_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_688a1950cc456e2f6091b555d2354bff.jpg
РИА Новости

В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

14:03 14.05.2020
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© REUTERS / Brian SnyderВрачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
© REUTERS / Brian Snyder
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Свыше 21 тысячи подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, за это же время скончались более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, число новых случаев заражения составило 21 030. Жертвами коронавируса за это время стали 1763 человека. Днем ранее сообщалось о 21 495 случаях заболевания и 1674 смертей среди пациентов с COVID-19, выявленных за сутки.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всего, согласно данным университета, в стране зарегистрировано более 1,39 миллиона заражений и свыше 84 136 летальных случаев.
Ранее специалисты Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон предположили, что число жертв коронавируса в США достигнет к началу августа 147 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВашингтон (штат)СШАВ мире
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