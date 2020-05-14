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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:01
https://ria.ru/20200514/1571430908.html
Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19

14:01 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переболевший коронавирусом человек может в течение некоторого времени оставаться бессимптомным носителем инфекции, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Человек, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий симптомов, в течение некоторого времени может оказаться бессимптомным носителем. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни",- говорится в сообщении.
При этом вероятность того, что такой пациент может заразить других маленькая, особенно при соблюдении санитарно- гигиенических правил, уточнили в Роспотребнадзоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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