Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19

"Человек, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий симптомов, в течение некоторого времени может оказаться бессимптомным носителем. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни",- говорится в сообщении.