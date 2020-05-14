Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переболевший коронавирусом человек может в течение некоторого времени оставаться бессимптомным носителем инфекции, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Человек, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий симптомов, в течение некоторого времени может оказаться бессимптомным носителем. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни",- говорится в сообщении.
При этом вероятность того, что такой пациент может заразить других маленькая, особенно при соблюдении санитарно- гигиенических правил, уточнили в Роспотребнадзоре.
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