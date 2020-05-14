В сирийской провинции взорвался заминированный мотоцикл

БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. В пригороде Рас-эль-Айн в сирийской провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии произошел теракт с применением заминированного мотоцикла, информация о жертвах отсутствует, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Мотоцикл взорвали в деревне Шалях на юге города Рас-эль-Айн в провинции Эль-Хасаке", - пишет агентство.
Теракт произошел на подконтрольной протурецким боевикам территории. На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет, также не сообщается какая сторона ответственна за подрыв.