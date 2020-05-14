В сирийской провинции взорвался заминированный мотоцикл

"Мотоцикл взорвали в деревне Шалях на юге города Рас-эль-Айн в провинции Эль-Хасаке", - пишет агентство.

Теракт произошел на подконтрольной протурецким боевикам территории. На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет, также не сообщается какая сторона ответственна за подрыв.