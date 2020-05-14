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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-14T13:28
https://ria.ru/20200514/1571428755.html
В сирийской провинции взорвался заминированный мотоцикл
https://cdn25.img.ria.ru/images/152208/18/1522081802_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a28cbc43e975dad7e9134025e778a7f0.jpg
РИА Новости

В сирийской провинции взорвался заминированный мотоцикл

13:28 14.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
Разрушенные дома в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. В пригороде Рас-эль-Айн в сирийской провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии произошел теракт с применением заминированного мотоцикла, информация о жертвах отсутствует, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Мотоцикл взорвали в деревне Шалях на юге города Рас-эль-Айн в провинции Эль-Хасаке", - пишет агентство.

Теракт произошел на подконтрольной протурецким боевикам территории. На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет, также не сообщается какая сторона ответственна за подрыв.
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Война в СирииВойна в СирииЭль-ХасакеСирия
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