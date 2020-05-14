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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:20
https://ria.ru/20200514/1571428097.html
В Оренбурге открыли COVID-центр
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Оренбурге открыли COVID-центр

13:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
УФА, 14 мая – РИА Новости. COVID-центр открылся на базе детской городской клинической больницы Оренбурга, лечение там проходят 29 детей с коронавирусом и их родители, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
"Центр рассчитан на 120 коек, здесь получают лечение дети до 18 лет. В COVID-центр направляют детей с подтверждённым анализом. Необходимость в специализированном лечебном отделении вызвана ростом числа заболевших коронавирусом ребят в Оренбуржье. Сейчас в центре находятся 58 пациентов, заболевших коронавирусом, из них 29 детей и 29 взрослых. Лечение получают и дети, и взрослые – их родители и бабушки, 14 человек - в состоянии средней тяжести", - сообщила пресс-служба, отметив, что в основном заболевание дети переносят бессимптомно.
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В центре для маленьких пациентов и их родителей созданы комфортные условия. "Палаты 1, 2 и 3 местные, на стенах и потолках нарисовали цветочные поляны. В палатах имеется санитарная комната, оборудованная широкими раковинами с гибким краном, позволяющая быстро и удобно провести гигиенические процедуры малышу", - говорится в релизе.
По последним данным минздрава области, в регионе 1 290 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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