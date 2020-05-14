В Оренбурге открыли COVID-центр

"Центр рассчитан на 120 коек, здесь получают лечение дети до 18 лет. В COVID-центр направляют детей с подтверждённым анализом. Необходимость в специализированном лечебном отделении вызвана ростом числа заболевших коронавирусом ребят в Оренбуржье. Сейчас в центре находятся 58 пациентов, заболевших коронавирусом, из них 29 детей и 29 взрослых. Лечение получают и дети, и взрослые – их родители и бабушки, 14 человек - в состоянии средней тяжести", - сообщила пресс-служба, отметив, что в основном заболевание дети переносят бессимптомно.