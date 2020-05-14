Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:16
https://ria.ru/20200514/1571428013.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16,2 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16,2 тысячи

13:17 14.05.2020
87
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 245 до 16 247, всего с начала пандемии умерли 1046 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 16 002 случаях заражения, 1016 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодня в Румынии подтверждены 16 247 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1046 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 9053 пациента вылечились и были выписаны из больниц.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКлаус ЙоханнисЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияИталияИспанияВ мире
Рекомендуем
Женщина выгуливает собаку в Париже, Франция
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
Тегеран, Иран
В Иране выявили 1808 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Эвакуация 900 человек из-за наводнения на юге Узбекистана
На юге Узбекистана эвакуировали 900 человек из-за наводнения
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16567
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
В Черногории ранили свыше 20 полицейских в ходе беспорядков
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 962
Автозак ФСИН России
В Москве столкнулись два автомобиля ФСИН
Болгарская полиция
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
Медицинские работники в больнице в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321
Баку
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 17469
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии число случаев коронавируса превысило 54 тысячи
Водопад Гьяйн в Исландии
Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Число случаев COVID-19 в Африке превысило 72 тысячи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 93 человека с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
Лента новостейМолния