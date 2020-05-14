В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16,2 тысячи

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Румынии за сутки выросло на 245 до 16 247, всего с начала пандемии умерли 1046 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 16 002 случаях заражения, 1016 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждены 16 247 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1046 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 9053 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией , а также с Испанией . В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.