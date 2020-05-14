Румас оценил шансы Минска договориться с "Газпромом" о цене на газ

"Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год… Надеюсь, наши аргументы будут услышаны российской стороной", - цитирует Румаса Sputnik Беларусь.

Премьер также обратил внимание, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Белоруссия и РФ договаривались о цене на газ на 2020 год и заключали соответствующий договор. Румас, в частности, указал, что по спотовым поставкам цена за 1 тысячу кубометров газа составляет 80 долларов, в то время как Белоруссия по контракту должна платить российской стороне 127 долларов за 1 тысячу кубометров.