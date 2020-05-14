Румас оценил шансы Минска договориться с "Газпромом" о цене на газ

МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что видит большие шансы договориться с "Газпромом" о справедливой цене на российский газ для республики, надеется, что аргументы Минска в этом вопросе будут услышаны.
Ранее в четверг Румас заявил, что Белоруссия в мае планирует провести переговоры с "Газпромом" по вопросу снижения цены на поставляемый природный газ, причем республика готовится подкрепить свою позицию цифрами, показывающими доходность российской компании от поставок Минску.
"Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год… Надеюсь, наши аргументы будут услышаны российской стороной", - цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
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Премьер также обратил внимание, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Белоруссия и РФ договаривались о цене на газ на 2020 год и заключали соответствующий договор. Румас, в частности, указал, что по спотовым поставкам цена за 1 тысячу кубометров газа составляет 80 долларов, в то время как Белоруссия по контракту должна платить российской стороне 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за 1 тысячу кубометров с учетом логистики. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 5 апреля не исключил, что Минск и Москва могут сесть за стол переговоров и переосмыслить цену на российский газ с учетом падения мировых цен на нефть. Однако, как подчеркнул дипломат, подписанный сторонами контракт на 2020 год должен исполняться.
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Глава минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщал в начале апреля, что Минск поставил перед "Газпромом" вопрос о снижении цены на газ для республики на 2020 год. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии. Он напомнил, что, когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной.