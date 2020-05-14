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Рязанская область
Рязанская область
2020-05-14T13:12
https://ria.ru/20200514/1571427689.html
В Рязанской области начал работу инфоцентр по вопросам экономики
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/42/1549784203_224:0:2786:1441_1036x0_80_0_0_2a2130d88c123eef8c037e4e6993d3ac.jpg
РИА Новости

В Рязанской области начал работу инфоцентр по вопросам экономики

13:12 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Работа недавно созданного в Рязанской области экономического информационного центра в условиях пандемии очень важна для жителей региона, ни один вопрос которых не останется без ответа, заявил губернатор Николай Любимов.
Центр, созданный по инициативе губернатора на базе государственного Фонда развития промышленности, функционирует уже почти две недели. За это время центром было обработано 452 обращения, оценочный охват помощи составил свыше 25 тысяч человек. Специалисты из различных структур и ведомств региона, задействованные в его работе, отвечают на вопросы граждан, связанные с порядком и условиями получения мер социальной поддержки, помощи государства субъектам предпринимательства в период эпидемии коронавируса, оформления необходимых документов и другие.
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Глава региона, соблюдая необходимые меры безопасности, ознакомился с работой центра и поблагодарил волонтеров.
"Специалисты экономического информационного центра делают все возможное, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. Это важно, когда человек получает ответ сразу, оперативно, без переадресации куда-либо еще. Именно такой формат работы нам и нужен", – подчеркнул Николай Любимов.
Губернатор поблагодарил сотрудников центра за участие в решении проблем людей и профессиональный подход к делу.
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Основная цель экономического информационного центра – консультирование граждан, предприятий и бизнеса по всем актуальным вопросам, возникающим в период распространения новой коронавирусной инфекции. Специалистами центра являются сотрудники министерства труда и социальной защиты населения региона, областного министерства имущественных и земельных отношений, Фонда развития промышленности Рязанской области и центра "Мой бизнес".
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Рязанская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовКоронавирусыРязанская областьОбщество
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