В Рязанской области начал работу инфоцентр по вопросам экономики

Центр, созданный по инициативе губернатора на базе государственного Фонда развития промышленности, функционирует уже почти две недели. За это время центром было обработано 452 обращения, оценочный охват помощи составил свыше 25 тысяч человек. Специалисты из различных структур и ведомств региона, задействованные в его работе, отвечают на вопросы граждан, связанные с порядком и условиями получения мер социальной поддержки, помощи государства субъектам предпринимательства в период эпидемии коронавируса, оформления необходимых документов и другие.