Онлайн-конференция о работе театра "Новая опера" в условиях пандемии

Театр "Новая опера" первым выпустил в эфир прямые трансляции концертов из Зеркального фойе и сделал онлайн-гостиную. Как удалось вывести на самоизоляцию почти восемьсот человек? Как оперные певцы и музыканты оркестра поддерживают форму, не имея возможности выступать на сцене, и как театр поддерживает своих солистов? Останется ли практика онлайн-трансляций после завершения карантина? Как планируется выходить из режима самоизоляции? Какие премьеры в планах театра?