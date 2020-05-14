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Онлайн-конференция о работе театра "Новая опера" в условиях пандемии
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РИА Новости

Онлайн-конференция о работе театра "Новая опера" в условиях пандемии

13:09 14.05.2020 (обновлено: 14:49 14.05.2020)
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21 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова Дмитрия СИБИРЦЕВА.
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Театр "Новая опера" первым выпустил в эфир прямые трансляции концертов из Зеркального фойе и сделал онлайн-гостиную. Как удалось вывести на самоизоляцию почти восемьсот человек? Как оперные певцы и музыканты оркестра поддерживают форму, не имея возможности выступать на сцене, и как театр поддерживает своих солистов? Останется ли практика онлайн-трансляций после завершения карантина? Как планируется выходить из режима самоизоляции? Какие премьеры в планах театра?

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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