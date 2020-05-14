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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:00
https://ria.ru/20200514/1571426877.html
В Иране выявили 1808 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 1808 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 114,5 тысячи, при этом выздоровели более 90,5 тысячи человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1808 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 114 533. При этом на данный момент выздоровели 90 539 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 71 человек с коронавирусом, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 6854.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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