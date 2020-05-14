Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:34
https://ria.ru/20200514/1571421402.html
В Литве число случаев коронавируса выросло до 1511
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:439:2860:2048_1036x0_80_0_0_7885f0dba1267a8a57deba4387ff42eb.jpg
РИА Новости

В Литве число случаев коронавируса выросло до 1511

11:34 14.05.2020
162
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1511, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 934 человека, 54 умерли.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
За среду в республике провели 7989 тестов на коронавирус, за все время – 208253.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
Число случаев заражения COVID-19 в Эстонии достигло 1758
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 17469
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 962
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 190
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 214
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии число случаев коронавируса превысило 54 тысячи
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
ФСБ проводит обыски в доме зампреда пензенского правительства
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
Нурлан Муратов в суде
Мигранту снизили срок за убийство полицейского в московском метро
Вход в здание Министерства образования и науки России
Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Медицинские работники в больнице в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Врач рассказал о стационарах, где переливают плазму пациентам с COVID-19
Дезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
Число жертв коронавируса в Белоруссии превысило 150 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
Лента новостейМолния