В Литве число случаев коронавируса выросло до 1511

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1511, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 934 человека, 54 умерли.
За среду в республике провели 7989 тестов на коронавирус, за все время – 208253.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.