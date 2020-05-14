В Литве число случаев коронавируса выросло до 1511

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1511, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 934 человека, 54 умерли.

За среду в республике провели 7989 тестов на коронавирус, за все время – 208253.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.