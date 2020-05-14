В КБР за сутки выявили 73 новых случая коронавируса

Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки выявлено 73 новых случая заболевания, всего в республике зарегистрировано 1548 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в трех госпиталях находятся 337 человек, на амбулаторном лечении – 309 человек, в том числе 36 детей, еще 585 человек, включая 143 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 1997 человек, имевших контакты с зараженными людьми.