В КБР за сутки выявили 73 новых случая коронавируса

НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Кабардино-Балкарии за сутки составило 73, в общем число зараженных превысило 1,5 тысячи, при этом за сутки выздоровели 25 пациентов, их общее число превысило 300, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
"За сутки выявлено 73 новых случая заболевания, всего в республике зарегистрировано 1548 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели 25 пациентов, всего выздоровевших – 310.
По данным штаба, в трех госпиталях находятся 337 человек, на амбулаторном лечении – 309 человек, в том числе 36 детей, еще 585 человек, включая 143 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 1997 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф