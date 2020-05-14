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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:28
https://ria.ru/20200514/1571420918.html
В КБР за сутки выявили 73 новых случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

В КБР за сутки выявили 73 новых случая коронавируса

11:28 14.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Кабардино-Балкарии за сутки составило 73, в общем число зараженных превысило 1,5 тысячи, при этом за сутки выздоровели 25 пациентов, их общее число превысило 300, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"За сутки выявлено 73 новых случая заболевания, всего в республике зарегистрировано 1548 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели 25 пациентов, всего выздоровевших – 310.
По данным штаба, в трех госпиталях находятся 337 человек, на амбулаторном лечении – 309 человек, в том числе 36 детей, еще 585 человек, включая 143 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 1997 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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