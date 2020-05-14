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2020-05-14T11:12
https://ria.ru/20200514/1571419711.html
В ГД внесли законопроект о сохранении должникам дохода, равного МРОТу
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РИА Новости

В ГД внесли законопроект о сохранении должникам дохода, равного МРОТу

11:12 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ, сообщил журналистам один из авторов поправок, глава фракции ЕР Сергей Неверов.
"Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным", - сказал Неверов.
Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях". Прожиточный минимум устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ – 12130 рублей.
При этом предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума: предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.
"Необходим баланс между соблюдением интересов кредитных организаций и прав граждан, поскольку очень часто бывает так, что как раз наименее финансово грамотным, в первую очередь, пенсионерам, выдают займы под высокие проценты", - пояснил Неверов.
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Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
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