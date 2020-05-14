В ГД внесли законопроект о сохранении должникам дохода, равного МРОТу

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты " Депутаты " Единой России " внесли в Госдуму законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ, сообщил журналистам один из авторов поправок, глава фракции ЕР Сергей Неверов

"Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным", - сказал Неверов.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях". Прожиточный минимум устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ – 12130 рублей.

При этом предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума: предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.