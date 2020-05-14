Свердловские медики рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Девятнадцать заболевших коронавирусом в Девятнадцать заболевших коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

На 14 мая в области подтверждены 2362 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 64 – за последние сутки в 14 муниципалитетах региона.

"Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Всего, по данным штаба, свердловские врачи вылечили в общей сложности 574 пациента. Также зафиксирован четвертый летальный исход – скончался возрастной пациент с коронавирусом, который был госпитализирован в связи с осложнениями хронических заболеваний.