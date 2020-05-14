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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:06
https://ria.ru/20200514/1571419462.html
Свердловские медики рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Свердловские медики рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

11:06 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Девятнадцать заболевших коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
На 14 мая в области подтверждены 2362 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 64 – за последние сутки в 14 муниципалитетах региона.
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"Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Всего, по данным штаба, свердловские врачи вылечили в общей сложности 574 пациента. Также зафиксирован четвертый летальный исход – скончался возрастной пациент с коронавирусом, который был госпитализирован в связи с осложнениями хронических заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская область
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