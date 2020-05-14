В Липецкой области более тысячи человек заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 46, общее количество заболевших составило 1036, сообщила администрация региона.
"COVID-19 подтверждён ещё у 46 человек в регионе. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В области выздоровели 234 человека, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.