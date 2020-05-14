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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:34
https://ria.ru/20200514/1571417529.html
В Липецкой области более тысячи человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Липецкой области более тысячи человек заболели COVID-19

10:34 14.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 46, общее количество заболевших составило 1036, сообщила администрация региона.
"COVID-19 подтверждён ещё у 46 человек в регионе. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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В области выздоровели 234 человека, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛипецкая область
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