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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:43
https://ria.ru/20200514/1571415333.html
В ВСУ выявили восемь новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:260:1210:941_1036x0_80_0_0_dd633c8f34c3b9d1cdc074de5e9dab39.jpg
РИА Новости

В ВСУ выявили восемь новых случаев коронавируса

09:43 14.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 48 человек, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечатся два человека. Шесть человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра, по состоянию на четверг в ВС Украины болеют 48 человек, за время пандемии выздоровел 61 человек, два случая летальные. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 252 человека.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 847 человек, 456 скончались, 4143 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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