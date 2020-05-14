В ВСУ выявили восемь новых случаев коронавируса

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 48 человек, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечатся два человека. Шесть человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, по состоянию на четверг в ВС Украины болеют 48 человек, за время пандемии выздоровел 61 человек, два случая летальные. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 252 человека.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 847 человек, 456 скончались, 4143 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф