В ВСУ выявили восемь новых случаев коронавируса

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечатся два человека. Шесть человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, по состоянию на четверг в ВС Украины болеют 48 человек, за время пандемии выздоровел 61 человек, два случая летальные. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 252 человека.