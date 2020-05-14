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2020-05-14T09:39
https://ria.ru/20200514/1571415132.html
Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:39 14.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 25 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 233 единицы", - добавил представитель ведомства.
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