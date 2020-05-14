Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 25 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 233 единицы", - добавил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения