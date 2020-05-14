В Москве еще 1821 пациент вылечился от коронавируса

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Москве за сутки вылечился от коронавируса 1821 пациент, общее число вылечившихся превышает 23 тысячи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327", — сообщила вице-мэр.
По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями, заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.