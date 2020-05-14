В Москве еще 1821 пациент вылечился от коронавируса

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327", — сообщила вице-мэр.

По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями, заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.