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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:32
https://ria.ru/20200514/1571414798.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило тысячу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило тысячу

09:32 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Воронежской области за сутки выросло на 45, общее количество заболевших составило 1028, сообщает правительство региона.
"В четверг, 14 мая, официально подтверждено заражение 45 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1028 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 424 человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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