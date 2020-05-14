В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило тысячу

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Воронежской области за сутки выросло на 45, общее количество заболевших составило 1028, сообщает правительство региона.
"В четверг, 14 мая, официально подтверждено заражение 45 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1028 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 424 человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф