В Тамбовской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 400

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Шестьдесят один человек выздоровел за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь выросло до 437, сообщает администрация региона.
По данным на 13 мая, в регионе зафиксированы 1568 случаев COVID-19, из них 376 выздоровели, четыре человека скончались.
"Всего на утро 14 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 437 человек, из них выписано из стационаров 223 человека, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 214 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф