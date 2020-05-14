В Тамбовской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 400

"Всего на утро 14 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 437 человек, из них выписано из стационаров 223 человека, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 214 человек", - говорится в сообщении.