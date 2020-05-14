В Узбекистане выявили восемь новых случаев коронавируса

"По состоянию на 14 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2620", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных новых восьми случаев четыре выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, еще четыре – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.