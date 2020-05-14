В Узбекистане выявили восемь новых случаев коронавируса

ТАШКЕНТ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на восемь и достигло 2620, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В среду было зафиксировано 65 новых случаев COVID-19 (всего с начала пандемии – 2612), во вторник - 61, в понедельник – 68. На лечении находятся 533 пациента, в том числе 11 - в тяжелом состоянии. Одиннадцать человек скончались, 2076 выздоровели.
"По состоянию на 14 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2620", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных новых восьми случаев четыре выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, еще четыре – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф