В Бурятии потушили девять лесных пожаров

"Девять лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Лесной пожар в Заиграевском районе локализован, также локализованы три сложных лесных пожара в Иволгинском районе. На утро 14 мая проводятся работы по тушению грозового пожара в Прибайкальском районе на площади 50 гектаров. Также продолжается дотушивание локализованных очагов", - говорится в сообщении.