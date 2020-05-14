В Бурятии потушили девять лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Лесоохрана и пожарные-десантники потушили за сутки в Бурятии девять из 14 лесных пожаров, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
По данным РАЛХ, за минувшие сутки тушили 14 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах на общей площади 684 гектара. С огнём в порывистый штормовой ветер боролись 542 человека и 119 единиц лесопожарной техники.
"Девять лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Лесной пожар в Заиграевском районе локализован, также локализованы три сложных лесных пожара в Иволгинском районе. На утро 14 мая проводятся работы по тушению грозового пожара в Прибайкальском районе на площади 50 гектаров. Также продолжается дотушивание локализованных очагов", - говорится в сообщении.
В Баунтовском районе под наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" находится одна термоточка в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
В республике действует особый противопожарный режим.